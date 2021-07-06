ФОТО. Ибрагимович встретился с Роналдо

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в отпуске встретился с легендарным форвардом сборной Бразилии Роналдо и опубликовал совместный снимок.
«Просто представь, Роналдо», — написал Златан, намекая на то, насколько грозной могла бы быть их связка.
Смотрите также: ВИДЕО. Невероятный прыжок Ибрагимовича.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.