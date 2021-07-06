ЛНЗ подпишет Лопыренка и еще пятерых украинских футболистов

О переходе Ярослава Галенко новичок Второй лиги объявил официально

  • 06.07.2021 01:46
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ЛНЗ подпишет Лопыренка и еще пятерых украинских футболистов
© ФК ЛНЗ. Ярослав Галенко

Новичок Второй лиги ЛНЗ в ближайшее время подпишет шестерых новичков.

Как отмечает источник, черкасский клуб договорился о контрактах с защитниками Максимом Лопыренком («Минай») и Александром Голиковым («Оболонь»), форвардом Ярославом Галенко («Полесье»).

Также в ЛНЗ перейдут игроки «Николаева» - полузащитник Богдан Куксенко, форварды Дмитрий Сула и Владислав Войцеховский.

Отметим, что о переходе Галенко ЛНЗ уже объявил официально.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подпишет экс-полузащитника «Десны» Александра Волкова.

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Источник — Footboom

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