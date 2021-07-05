Италия – Испания. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия – Испания.

«В плей-офф Италия вышла с первого места, а Испания – со второго. В 1/8 финала обе команды победили в дополнительное время. Итальянцы выиграли у Австрии со счетом 2:1, а испанцы победили Хорватию (5:3). В четвертьфинале Италия переиграла Бельгию (2:1), а Испания победила Швейцарию в серии послематчевых одиннадцатиметровых (1:1, 3:1 по пенальти).

Любопытно, что соперники встретятся между собой уже на четвертом Евро кряду. На чемпионате Европы-2008 в 1/4 финала победили испанцы (0:0, 4:2 по пенальти), на Евро-2012 в финале также выиграла «Фурия Роха» (4:0). Зато на Евро-2016 Италия победила Испанию в 1/8 финала (2:0). Отметим, что Евро 2008 и 2012 годов стали для испанцев триумфальными, так как они на них завоевали золотые медали.

Я бы поставил проход Италии. Будет отличный матч, встретятся две топ-сборные, но, если честно, на этом чемпионате Европы Италия выглядит поинтереснее, чем Испания. Я думаю, все-таки Италия свое не упустит. Как по мне, «Скуадра Адзурра» - один из фаворитов на победу на чемпионате Европы. Поэтому поставим на то, что Италия пройдет в финал Евро», - сказал Козьбан.

Матч Италия – Испания состоится 6-го июля. Начало встречи в 22:00.