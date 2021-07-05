Юссуф ПОУЛЬСЕН: «Англия – фаворит? Это мнение прессы»

Форвард сборной Дании Юссуф Поульсен не считает свою команду аутсайдером матча полуфинала Евро-2020 против Англии (7 июля):
«Англия - фаворит матча? Это мнение болельщиков и прессы, но футболисты не обязательно так считают.
Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка. Так что, если они уверены, что переиграют нас, то это слишком смело с их стороны».
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Источник — УЕФА
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