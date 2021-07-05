Италия – Испания. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Евро

  • 05.07.2021 21:29
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Италия – Испания. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия – Испания.

«На групповой стадии итальянцы с 9 очками выиграли группу А, а испанцы с 5 баллами в активе стали вторыми в квартете Е.
В плей-офф итальянцы сначала обыграли в дополнительное время Австрию (2:1), а затем в основное время – Бельгию также со счетом 2:1. Испанцы выиграли у Хорватии тоже в дополнительное время (5:3), а потом в серии одиннадцатиметровых переиграли Швейцарию (1:1, 3:1 по пенальти).

38 раз встречались между собой Италия и Испания (11 побед итальянцев, 12 викторий испанцев и 15 ничьих). На Евро-2016 в 1/8 финала победила Италия (2:0), а на Евро-2012 в финале оказалась сильнее Испания (4:0). Также на Евро-2008 «Фурия Роха» победила в четвертьфинале (0:0, 4:2 по пенальти).

Матч между Италией и Испанией можно назвать финалом перед финалом. Многие ждут эти команды в финале Евро-2020. Но сложилось так, что эти сборные встретятся в полуфинале. Обе сборные очень хорошо выступают на этом Евро. Италия показала очень сильную игру в матче с Бельгией. «Скуадра Адзурра» заслуженно прошла дальше. Испанцы, скажем так, на фарте прошли швейцарцев.

Я больше фаворитом вижу Италию в этой игре. Поставлю на победу Италии и их проход в финал Евро. Хочу, чтобы итальянцы сыграли в финале», - сказал Бартулович.

Матч Италия – Испания состоится 6-го июля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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