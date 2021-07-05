Гарет САУТГЕЙТ: «Думал о полуфинале еще до финального свистка с Украиной»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2020 против Дании (7 июня):
«Нам еще предстоит долгий путь, мы пока не удовлетворены. Вечер победы над Украиной приятный для всех. Должен сказать, я думал о полуфинале еще до финального свистка. Мы никогда не были в финале Евро. Еще одна возможность войти в историю.
Знаю, что будет происходить в Англии, это здорово. Приятно отправить всех людей домой счастливыми – с пивом руке или в воздухе, они должны наслаждаться этим».
Источник — The Guardian
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