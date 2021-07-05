Гарет САУТГЕЙТ: «Думал о полуфинале еще до финального свистка с Украиной»

Наставник сборной Англии – о матче против Дании

  • 05.07.2021 20:42
  • 817 просмотров
  • 5 комментариев
Гарет САУТГЕЙТ: «Думал о полуфинале еще до финального свистка с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2020 против Дании (7 июня):

«Нам еще предстоит долгий путь, мы пока не удовлетворены. Вечер победы над Украиной приятный для всех. Должен сказать, я думал о полуфинале еще до финального свистка. Мы никогда не были в финале Евро. Еще одна возможность войти в историю.

Знаю, что будет происходить в Англии, это здорово. Приятно отправить всех людей домой счастливыми – с пивом руке или в воздухе, они должны наслаждаться этим».

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Источник — The Guardian

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:46
    0
    Удивительно, но некоторые наши оптимисты тоже, хотя предпосылок в общем-то и не было после всех матчей так считать, а вообще нашли чем гордится, можно сказать инвалидов побили, фартовые вы наши
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.07.2021 21:41
    0
    ой не лукавь, ты еще до стартового свистка думал
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.07.2021 21:06
    0
    VoLShEbniC, 05.07.2021 20:46
    Англосакские браты уже показали всему миру своё отношение к Украине и к украинцам. Чего только стоят высказывания Фьюри, Саутгейта и дурной бабы с телевиденья
    Англичане так относятся ко всем! Это колонизаторы в прошлом! Фьюри вообще маловоспитанный человек, баба действительно дурная, а Саутгейта в данном случае можно понять - такой счет и мы слабовато выглядим - было бы странно, если бы мысли о полуфинале не лезли - он просто не соврал..
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 05.07.2021 20:48
    -1
    VoLShEbniC, 05.07.2021 20:46
    Англосакские браты уже показали всему миру своё отношение к Украине и к украинцам. Чего только стоят высказывания Фьюри, Саутгейта и дурной бабы с телевиденья
    ага.. про пляму було весело))
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    VoLShEbniC
    online
      VoLShEbniC, 05.07.2021 20:46
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Англосакские браты уже показали всему миру своё отношение к Украине и к украинцам. Чего только стоят высказывания Фьюри, Саутгейта и дурной бабы с телевиденья
    Ссылка
    VoLShEbniC
    online
      VoLShEbniC, 05.07.2021 20:46
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Англосакские браты уже показали всему миру своё отношение к Украине и к украинцам. Чего только стоят высказывания Фьюри, Саутгейта и дурной бабы с телевиденья
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:46
    0
    Удивительно, но некоторые наши оптимисты тоже, хотя предпосылок в общем-то и не было после всех матчей так считать, а вообще нашли чем гордится, можно сказать инвалидов побили, фартовые вы наши
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.07.2021 21:41
    0
    ой не лукавь, ты еще до стартового свистка думал
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.07.2021 21:06
    0
    VoLShEbniC, 05.07.2021 20:46
    Англосакские браты уже показали всему миру своё отношение к Украине и к украинцам. Чего только стоят высказывания Фьюри, Саутгейта и дурной бабы с телевиденья
    Англичане так относятся ко всем! Это колонизаторы в прошлом! Фьюри вообще маловоспитанный человек, баба действительно дурная, а Саутгейта в данном случае можно понять - такой счет и мы слабовато выглядим - было бы странно, если бы мысли о полуфинале не лезли - он просто не соврал..
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