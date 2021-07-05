Бразилия – Перу. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на полуфинал Копа Америка

  • 05.07.2021 20:11
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Бразилия – Перу. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/2 финала Копа Америка Бразилия – Перу.

«На групповой стадии обе команды играли в группе В. Бразильцы заняли первое место с 10 очками, а перуанцы с 7 баллами оказались на второй позиции. В очной встрече Бразилия разгромила Перу со счетом 4:0.

В четвертьфинале бразильцы выиграли у чилийцев со счетом 1:0, а перуанцы в серии пенальти победили парагвайцев (3:3, 4:3 по пенальти).

Интересно, что на прошлом Копа Америка в 2019 году соперники играли в финале и тогда Бразилия выиграла у Перу со счетом 3:1. Всего эти сборные играли между собой 55 раз (38 побед Бразилии, 7 викторий Перу и 10 ничьих).

Поставим на то, что Бразилия пройдет Перу на домашнем Копа Америка. У бразильцев шансы на выход дальше хорошие», - сказал Козьбан.

Матч Бразилия – Перу состоится 6-го июля. Начало встречи в 02:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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