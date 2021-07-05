Капитан сборной Дании: «Полуфинала нам уже недостаточно»

Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьер поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2020 против Англии (7 июля):

«Мы ставили перед собой задачу добраться до Уэмбли, но не буду лукавить, сейчас мы не собираемся на этом останавливаться, этого уже недостаточно. В данный момент нам надо как следует восстановиться после четвертьфинала, потому что нас ждет следующий важный матч.

Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства».