Капитан сборной Дании: «Полуфинала нам уже недостаточно»

Симон Кьер хочет добиться максимального результата

  • 05.07.2021 20:06
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Капитан сборной Дании: «Полуфинала нам уже недостаточно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Кьер

Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьер поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2020 против Англии (7 июля):

«Мы ставили перед собой задачу добраться до Уэмбли, но не буду лукавить, сейчас мы не собираемся на этом останавливаться, этого уже недостаточно. В данный момент нам надо как следует восстановиться после четвертьфинала, потому что нас ждет следующий важный матч.

Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства».

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Источник — УЕФА

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