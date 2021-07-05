ОФИЦИАЛЬНО: Мадридский Атлетико подписал Маркоса Пауло

Мадридский «Атлетико» заключил контракт с 20-летним бразильским вингером Маркосом Пауло. Соглашение рассчитано на пять лет.
Пауло перешел в «Атлетико» в качестве свободного агента. Футболист является воспитанником «Флуминенсе». За первую. Команду бразильского клуба Маркос провел 65 матчей, где забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €9 миллионов.
У Пауло также есть португальское гражданство. В активе футболиста 3 матча и 3 забитых мяча за сборную Португалии U-18, а также 4 матча за сборную Португалии U-19, где он забил один гол.
Источник — ФК Атлетико Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.