ОФИЦИАЛЬНО: Мадридский Атлетико подписал Маркоса Пауло

Мадридский «Атлетико» заключил контракт с 20-летним бразильским вингером Маркосом Пауло. Соглашение рассчитано на пять лет.

Пауло перешел в «Атлетико» в качестве свободного агента. Футболист является воспитанником «Флуминенсе». За первую. Команду бразильского клуба Маркос провел 65 матчей, где забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €9 миллионов.

У Пауло также есть португальское гражданство. В активе футболиста 3 матча и 3 забитых мяча за сборную Португалии U-18, а также 4 матча за сборную Португалии U-19, где он забил один гол.