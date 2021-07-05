Перемога подпишет бывшего игрока ВПК-Агро

Николай Ляшенко продолжит карьеру в днепровском клубе

  • 05.07.2021 18:26
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Перемога подпишет бывшего игрока ВПК-Агро
© ВПК-Агро. Николай Ляшенко

«Перемога» пригласила полузащитника Николая Ляшенко. Последним клубом 30-летнего хавбека был «ВПК-Агро», где он являлся вице-капитаном команды.

В минувшем сезоне Первой лиги Ляшенко провел за «ВПК-Агро» 25 матчей и забил 2 мяча. Также на его счету 3 игры и 1 гол в Кубке Украины.

Прежде воспитанник криворожского футбола поиграл за молодежки «Кривбасса» и «Днепра», а также «Горняк», «УкрАгроКом», «Днепр-1» и «Нефтяник-Укрнафту».

«Перемога» в своем дебютном сезоне во Второй лиге заняла 9-е место в группе Б. 11 июня команду возглавил экс-наставник «Никополя» Сергей Воробей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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