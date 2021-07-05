Источник: Сборникам Динамо сократят отпуск

Футболисты «Динамо», которые выступали за сборную Украины на Евро-2020, присоединятся к киевской команде раньше, чем они рассчитывали.
«Сборники из «Динамо» присоединятся к команде на втором сборе. После краткосрочного отпуска. Меньшего, чем изначально рассчитывали», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
В составе сборной Украины на Евро-2020 были следующие игроки «Динамо»: Артем Беседин, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Тымчик, Александр Караваев, Денис Попов и Илья Забарный.
Второй учебно-тренировочный сбор «Динамо» пройдет с 10 по 20 июля.
Источник — Telegram
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