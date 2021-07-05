Источник: Сборникам Динамо сократят отпуск

Футболисты присоединятся к киевской команде на втором учебно-тренировочном сборе

  • 05.07.2021 17:23
  • 3147 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Сборникам Динамо сократят отпуск
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты «Динамо», которые выступали за сборную Украины на Евро-2020, присоединятся к киевской команде раньше, чем они рассчитывали.

«Сборники из «Динамо» присоединятся к команде на втором сборе. После краткосрочного отпуска. Меньшего, чем изначально рассчитывали», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В составе сборной Украины на Евро-2020 были следующие игроки «Динамо»: Артем Беседин, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Тымчик, Александр Караваев, Денис Попов и Илья Забарный.

Второй учебно-тренировочный сбор «Динамо» пройдет с 10 по 20 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    mavast
    online
      mavast, 05.07.2021 18:03
    +1
    Кіна не буде, буде втома
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 05.07.2021 18:03
    +1
    Кіна не буде, буде втома
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности