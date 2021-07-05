ВПК-Агро назначил нового тренера вратарей

Штаб главного тренера «ВПК-Агро» Александра Грицая пополнился еще одним специалистом.

Вариант с приходом в «ВПК-Агро» известного в прошлом голкипера Евгения Боровика сорвался. Новым тренером команды по работе с вратарями стал 28-летний Андрей Яковец. Для него это первый опыт тренерской работы в профессиональном клубе.

Яковец — бывший вратарь дубля «Ильичевца», «Олимпика», краматорского «Авангарда» и «Скалы». В 2013 году играл за «ВПК-Агро» на любительском уровне. Последней его командой был аматорский «Стандарт» из Новых Санжар, выступающий в чемпионате Полтавской области.

«ВПК-Агро» по итогам минувшего сезона Первой лиги занял 10-е место.