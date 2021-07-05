ВПК-Агро проведет выездной сбор

Во вторник, 6 июля, «ВПК-Агро», который по итогам минувшего сезона занял 10-е место в Первой лиге, отправится на учебно-тренировочный сбор в Счастливое.

Из футболистов, игравших за команду в прошлом сезоне, остались защитники Дмитрий Зозуля и Сергей Палюх, полузащитники Лука Коберидзе, Рамин Мухтаров и Дмитрий Шевченко, а также нападающий Станислав Кулиш. У них действующие контракты. Как и у бразильского форварда Игора Фелиппе: весной он так и не был заявлен за клуб из Днепропетровской области, но, вероятно, все-таки начнет играть за него в следующем сезоне.

Возможно, подпишут новые соглашения с «ВПК-Агро» вратарь Александр Воробей, защитники Гиорги Гадрани и Акаки Хубутия, а также полузащитник Александр Вечтомов. Нынешним летом они стали свободными агентами, но сейчас тренируются со своей старой командой.