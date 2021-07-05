ВПК-Агро проведет выездной сбор

Александр Грицай строит новую команду

  • 05.07.2021 15:39
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ВПК-Агро проведет выездной сбор
© ФК Динамо Киев. Александр Грицай

Во вторник, 6 июля, «ВПК-Агро», который по итогам минувшего сезона занял 10-е место в Первой лиге, отправится на учебно-тренировочный сбор в Счастливое. 

Из футболистов, игравших за команду в прошлом сезоне, остались защитники Дмитрий Зозуля и Сергей Палюх, полузащитники Лука Коберидзе, Рамин Мухтаров и Дмитрий Шевченко, а также нападающий Станислав Кулиш. У них действующие контракты. Как и у бразильского форварда Игора Фелиппе: весной он так и не был заявлен за клуб из Днепропетровской области, но, вероятно, все-таки начнет играть за него в следующем сезоне. 

Возможно, подпишут новые соглашения с «ВПК-Агро» вратарь Александр Воробей, защитники Гиорги Гадрани и Акаки Хубутия, а также полузащитник Александр Вечтомов. Нынешним летом они стали свободными агентами, но сейчас тренируются со своей старой командой. 

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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