Томас ДИЛЕЙНИ: «У нас будут шансы в матче с Англией»

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Англии.

«В первую очередь, мы рады, что можем сыграть с Англией. Конечно, это будет матч в гостях, практически без датских болельщиков, но мы с англичанами уже встречались, и у нас будут шансы. Понятно, что соперник будет фаворитом, но опираясь на то, какую игру мы демонстрировали на турнире, мы тоже верим в успех», - сказал Дилейни.

Матч Англия – Дания состоится в среду, 7 июля. Начало в 22:00.