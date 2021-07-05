Томас ДИЛЕЙНИ: «У нас будут шансы в матче с Англией»

Хавбек сборной Дании – о перспективах выйти в финал Евро-2020

  • 05.07.2021 15:20
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Томас ДИЛЕЙНИ: «У нас будут шансы в матче с Англией»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Дилейни

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Англии.

«В первую очередь, мы рады, что можем сыграть с Англией. Конечно, это будет матч в гостях, практически без датских болельщиков, но мы с англичанами уже встречались, и у нас будут шансы. Понятно, что соперник будет фаворитом, но опираясь на то, какую игру мы демонстрировали на турнире, мы тоже верим в успех», - сказал Дилейни.

Матч Англия – Дания состоится в среду, 7 июля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

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