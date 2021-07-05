КАРИКАТУРА ДНЯ. Выиграет ли Месси Кубок Америки?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил на 34-летним форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

Аргентина с Месси вышла в полуфинал Кубка Америки, где 7 июля сыграет с Колумбией. Во втором полуфинальном матче сборная Бразилии сразится с Перу.

«Сможет ли Месси возглавить Аргентину, чтобы выиграть Кубок Америки?», — прокомментировал Момани свою новую работу.