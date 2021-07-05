КАРИКАТУРА ДНЯ. Выиграет ли Месси Кубок Америки?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил на 34-летним форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.
Аргентина с Месси вышла в полуфинал Кубка Америки, где 7 июля сыграет с Колумбией. Во втором полуфинальном матче сборная Бразилии сразится с Перу.
«Сможет ли Месси возглавить Аргентину, чтобы выиграть Кубок Америки?», — прокомментировал Момани свою новую работу.
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Источник — Instagram
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