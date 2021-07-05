Буковину покинули четыре игрока и ассистент главного тренера

«Буковину» покинул Павел Таран - помощник главного тренера Евгения Коваленко, который вошел в тренерский штаб Александра Грицая в «ВПК-Агро».

Сейчас в «Буковине» заняты поиском еще одного тренера.

Больше не будут выступать за «Буковину» Алексей Карловский, Камиль Хучбаров, Антон Калайтан и Mаксим Боровец.

Проявляют интерес буковинцы к Фади Салбаку из «Подолья», будут приглашены в основную команду и лидеры «Буковины»(U-19).

В ближайшие дни подопечные Евгения Коваленко проведут контрольные матчи с «Эпицентром» и «Прикарпатьем».