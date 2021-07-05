Энергия рассталась с семью игроками

Новокаховскую «Энергию» покинули Вячеслав Студенко, Владислав Жавко, Артем Данковский, Дмитрий Mохначук, Сергей Биневский, Владислав Вакулинский, Евгений Акимов.
Летний новичок пока один — Павел Бессараб из «Таврии Симферополь», поэтому главному тренеру Эдуарду Хаврову предстоит серьезная работа на трансферном рынке. В то же время в строю остается играющий тренер Сергей Цой.
12 июля «Энергия» проведет контрольный поединок с дебютантом Второй лиги — «Скоруком».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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