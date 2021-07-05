МИКОЛЕНКО: «В раздевалке была прямая трансляция, как за нас болели в Киеве»

Защитник национальной команды – о поддержке фанатов

  • 05.07.2021 13:27
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МИКОЛЕНКО: «В раздевалке была прямая трансляция, как за нас болели в Киеве»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку во время Евро-2020.
 
«Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами. И когда вы у «Гулливера» болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого», – написал Виталий в инстаграме.
 
Отметим, что Миколенко провел 4 из 5 матчей сборной Украины на чемпионате Европы, результативными действиями не отличился.

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Источник — Instagram

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