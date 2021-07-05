МИКОЛЕНКО: «В раздевалке была прямая трансляция, как за нас болели в Киеве»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку во время Евро-2020.



«Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами. И когда вы у «Гулливера» болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого», – написал Виталий в инстаграме.



Отметим, что Миколенко провел 4 из 5 матчей сборной Украины на чемпионате Европы, результативными действиями не отличился.