МИКОЛЕНКО: «В раздевалке была прямая трансляция, как за нас болели в Киеве»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку во время Евро-2020.
«Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами. И когда вы у «Гулливера» болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого», – написал Виталий в инстаграме.
Отметим, что Миколенко провел 4 из 5 матчей сборной Украины на чемпионате Европы, результативными действиями не отличился.
Источник — Instagram
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