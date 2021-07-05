Федерико КЬЕЗА: «У нас с Испанией схожая футбольная идеология»

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Испании.

«Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по разному.

Мы с Альваро Моратой перекинулись парой слов. Поздравили друг друга с голами и поздороваемся перед игрой. Мне он нравится. Когда я пришел в этом году в «Ювентус», он помог мне влиться в коллектив. Будет здорово повидаться с ним в полуфинале», - сказал Кьеза.

Матч Италия – Испания состоится во вторник, 6 июля. Начало в 22:00.