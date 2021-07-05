Николо БАРЕЛЛА: «Верратти и Жоржиньо – это два феноменальных игрока»

Хавбек сборной Италии – о партнерах по национальной команде

  • 05.07.2021 13:01
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Николо БАРЕЛЛА: «Верратти и Жоржиньо – это два феноменальных игрока»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Испании.

«Сборная Испании, которая выиграла Евро, была сильна как коллектив и имела прекрасных полузащитников. Хави и Иниеста вдохновляли всех, не только меня, но у меня иные игровые качества. Сегодня у Испании есть Бускетс, который многие годы входит в мировой топ.

Верратти и Жоржиньо – это два феноменальных игрока, которые управляют нашей игрой. Я больше сконцентрирован на атаке. Жоржиньо редко допускает ошибки, всегда выбирает верное продолжение», - сказал Барелла.

Матч Италия – Испания состоится во вторник, 6 июля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

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