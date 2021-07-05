Николо БАРЕЛЛА: «Верратти и Жоржиньо – это два феноменальных игрока»

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Испании.

«Сборная Испании, которая выиграла Евро, была сильна как коллектив и имела прекрасных полузащитников. Хави и Иниеста вдохновляли всех, не только меня, но у меня иные игровые качества. Сегодня у Испании есть Бускетс, который многие годы входит в мировой топ.

Верратти и Жоржиньо – это два феноменальных игрока, которые управляют нашей игрой. Я больше сконцентрирован на атаке. Жоржиньо редко допускает ошибки, всегда выбирает верное продолжение», - сказал Барелла.

Матч Италия – Испания состоится во вторник, 6 июля. Начало в 22:00.