Экс-защитник Черноморца и Десны может перейти в Перемогу

Защитник Андрей Слинкин прибыл в тренировочный лагерь «Перемоги». 30-летний футболист, известный в Украине по выступлениям за «Черноморец», «Сумы», «Десну» и «Николаев», в последнее время выступал за латвийский «Вентспилс».

В его составе он успел провести 4 поединка, а после того, как УЕФА припомнил клубу скандал с договорным матчем в еврокубках, покинул Латвию.

Прежде Слинкин поиграл также в Словакии (за «Сеницу») и в Молдове (за «Дачию» и «Зарю» из Бельц).

«Перемога» в своем дебютном сезоне во Второй лиге заняла 9-е место в группе Б. 11 июня команду возглавил экс-наставник «Никополя» Сергей Воробей.