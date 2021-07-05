Экс-защитник Черноморца и Десны может перейти в Перемогу

Днепровский клуб старается закрыть проблемную позицию

  • 05.07.2021 12:38
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Экс-защитник Черноморца и Десны может перейти в Перемогу
© twitter.com/fkventspils. Андрей Слинкин

Защитник Андрей Слинкин прибыл в тренировочный лагерь «Перемоги». 30-летний футболист, известный в Украине по выступлениям за «Черноморец», «Сумы», «Десну» и «Николаев», в последнее время выступал за латвийский «Вентспилс».

В его составе он успел провести 4 поединка, а после того, как УЕФА припомнил клубу скандал с договорным матчем в еврокубках, покинул Латвию.

Прежде Слинкин поиграл также в Словакии (за «Сеницу») и в Молдове (за «Дачию» и «Зарю» из Бельц). 

«Перемога» в своем дебютном сезоне во Второй лиге заняла 9-е место в группе Б. 11 июня команду возглавил экс-наставник «Никополя» Сергей Воробей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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