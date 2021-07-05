Экс-голкипер Металлиста близок к переходу в Тростянец

«Тростянец» ведет подготовку к дебютному сезону во Второй лиге. 3 июля команда Сергея Корытника провела контрольный матч с СК «Полтава». Поединок завершился вничью со счетом 0:0.
«Тростянец» в ближайшее время подпишет контракт с голкипером Виталием Чеботаревым. Отметим, что он ранее уже защищал цвета команды из Сумской области.
Последним клубом вратаря был «Металл», который с нового сезона будет выступать под названием «Металлист». 25-летний Чеботарев присоединился к харьковчанам в августе прошлого года и не провел ни одной игры за желто-синих.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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