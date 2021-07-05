Металлист усилился воспитанником Динамо

«Металлиста» подписал полузащитника Дмитрия Шамича, отмечает источник.
20-летний воспитанник «Динамо» последние два сезона выступал за молодежную команду «Колоса», в составе которой провел в общей сложности 36 матчей и забил 2 мяча. Играл за сборную Украины U-19, попадал в расширенный список молодежной сборной страны.
«Металлист» готовится к старту в чемпионате Первой лиги. В минувшем сезоне команда под брендом «Металл» стала чемпионом Второй лиги, пройдя всю турнирную дистанцию без поражений (21 победа, 2 ничьи, разница мячей 66-5).
Ранее сообщалось, что «Металлист» продлил контракт с Русланом Фоминым.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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