Металлист усилился воспитанником Динамо

Харьковский клуб продолжает подготовку к новому сезону

  • 05.07.2021 11:37
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Металлист усилился воспитанником Динамо
© ФК Колос

«Металлиста» подписал полузащитника Дмитрия Шамича, отмечает источник. 

20-летний воспитанник «Динамо» последние два сезона выступал за молодежную команду «Колоса», в составе которой провел в общей сложности 36 матчей и забил 2 мяча. Играл за сборную Украины U-19, попадал в расширенный список молодежной сборной страны. 

«Металлист» готовится к старту в чемпионате Первой лиги. В минувшем сезоне команда под брендом «Металл» стала чемпионом Второй лиги, пройдя всю турнирную дистанцию без поражений (21 победа, 2 ничьи, разница мячей 66-5). 

Ранее сообщалось, что «Металлист» продлил контракт с Русланом Фоминым.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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