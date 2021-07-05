Италия – Испания. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 6-го июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы, в котором национальная сборная Италии сыграет с Испанией.



Букмекеры немного больше верят в успех команды Роберто Манчини. На победу Италии в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48, на ничью - 3.25, поражение оценено в 3.2.



Проход Италии в финал оценен в 1.76, проход Испании – в 2.14.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.94. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.3, ТМ2.5 – 1.66.



Матч Италия – Испания состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи в 22:00 по Киеву.