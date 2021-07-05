На Уимблдоне разрешат полностью заполнять трибуны с 1/4 финала

Организаторы Уимблдона сообщили, что правительство Великобритании разрешило допустить на трибуны главных кортов 100% от вместимости трибун. Это случится начиная со стадии 1/4 финала.
Допуск максимального количества зрителей будет разрешен только на центральном и на 1-м кортах. В данный момент заполнить их трибуны можно не более чем наполовину. Заполненность остальных арен будет ограничена в зависимости от количества кортов в игре.
Отметим, что вместительность центрального корта составляет 14 979 зрителей, корта №1 – 12 345.
Источник — Wimbledon
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.