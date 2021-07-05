На Уимблдоне разрешат полностью заполнять трибуны с 1/4 финала

Организаторы Уимблдона сообщили, что правительство Великобритании разрешило допустить на трибуны главных кортов 100% от вместимости трибун. Это случится начиная со стадии 1/4 финала.



Допуск максимального количества зрителей будет разрешен только на центральном и на 1-м кортах. В данный момент заполнить их трибуны можно не более чем наполовину. Заполненность остальных арен будет ограничена в зависимости от количества кортов в игре.



Отметим, что вместительность центрального корта составляет 14 979 зрителей, корта №1 – 12 345.