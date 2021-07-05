Хавбек Испании побреет голову, если команда выиграет Евро-2020

Педри решительно настроен победить

  • 05.07.2021 08:55
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Хавбек Испании побреет голову, если команда выиграет Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Испании Педри высказался о грядущем полуфинальном матче чемпионата Европы против Италии.

«Я немного устал, но в 18 лет у меня есть силы для гораздо большего. Все команды хороши, и это будет отличная игра.

Это мечта — иметь возможность носить футболку «Барселоны» и сборной Испании. Я надеюсь, что смогу насладиться предстоящим полуфиналом. Если мы выиграем чемпионат Европы, я побрею голову», — сказал Педри.

Матч Италия — Испания запланирован на 6 июля. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Отметим, что Педри является одним из самых молодых игроков Евро-2020.

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Источник — Sport.es

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