Гарри КЕЙН: «Если покажем свою игру с Данией, то выйдем в финал Евро»

Один из лидеров сборной Англии Гарри Кейн высказался о противостоянии с командой Дании в полуфинале чемпионата Европы.

«Прежде всего, это отличная команда. В прошлом году мы дважды играли с ними в Лиге наций, и мы не победили ни в одной игре — ничья и поражение. С тех пор мы набрали обороты, но нам надо сосредоточиться на себе. Полуфинал пройдет на нашем стадионе, и мы должны использовать все эти положительные моменты. Если покажем свою игру, у нас будет прекрасная возможность выйти в финал», — сказал Кейн.

Полуфинал Англия — Дания пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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