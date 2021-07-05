Гарри КЕЙН: «Если покажем свою игру с Данией, то выйдем в финал Евро»

Форвард сборной Англии поделился ожиданиями от полуфинала

  • 05.07.2021 08:35
  • 484 просмотра
  • 1 комментарий
Гарри КЕЙН: «Если покажем свою игру с Данией, то выйдем в финал Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров сборной Англии Гарри Кейн высказался о противостоянии с командой Дании в полуфинале чемпионата Европы.

«Прежде всего, это отличная команда. В прошлом году мы дважды играли с ними в Лиге наций, и мы не победили ни в одной игре — ничья и поражение. С тех пор мы набрали обороты, но нам надо сосредоточиться на себе. Полуфинал пройдет на нашем стадионе, и мы должны использовать все эти положительные моменты. Если покажем свою игру, у нас будет прекрасная возможность выйти в финал», — сказал Кейн.

Полуфинал Англия — Дания пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 05.07.2021 08:57
    0
    Надеюсь, что Дания выбъет этих пижонов!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.07.2021 08:57
    0
    Надеюсь, что Дания выбъет этих пижонов!
    Ссылка
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