ФОТО. Динамо провело две тренировки за день на сборах в Швейцарии

Команда Мирчи Луческу усиленно готовится к новому сезону

  • 05.07.2021 04:40
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ФОТО. Динамо провело две тренировки за день на сборах в Швейцарии
© ФК Динамо Киев

Завершилась неделя первого тренировочного сбора киевского «Динамо».

Воскресенье оказалась довольно насыщенным для динамовцев. В этот день они дважды отправлялись на тренировочное поле Complexe Sportif.

Если утреннее занятие было больше сосредоточено на беговую работу, то вечерняя тренировка была посвящена исключительно работе с мячами. К слову, во время вечерней сессии облака наконец развеялись, и над тренировочным полем появились солнечные лучи.

После непродолжительной разминки и упражнений в квадратах, команда перешла к игровым упражнениям на финализацию и взятие ворот. Практически всю тренировку команда работала над реализацией моментов и завершением атак.

В это время по индивидуальной программе под руководством тренера по физической подготовке занимался Жерсон Родригес, получивший незначительное повреждение на утренней тренировке. «I'm back», - с такой фразой Жерсон вышел на поле и приступил к индивидуальной работе навечерней сессии.

В понедельник утром «бело-синие» проведут утреннее занятие на тренировочном поле Complexe Sportif. А уже в 19:00 по киевскому времени динамовцы сыграют контрольный матч с US Divonne, представляющий группу «E» региональной лиги Франции. В этом поединке тренерский штаб киевского «Динамо» планирует предоставить игровую практику молодым исполнителям, а также игрокам которые до этого имели недостаточно игрового времени на футбольном поле.

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Источник — ФК Динамо Киев

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