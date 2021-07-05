ФОТО. Динамо провело две тренировки за день на сборах в Швейцарии

Завершилась неделя первого тренировочного сбора киевского «Динамо».

Воскресенье оказалась довольно насыщенным для динамовцев. В этот день они дважды отправлялись на тренировочное поле Complexe Sportif.

Если утреннее занятие было больше сосредоточено на беговую работу, то вечерняя тренировка была посвящена исключительно работе с мячами. К слову, во время вечерней сессии облака наконец развеялись, и над тренировочным полем появились солнечные лучи.

После непродолжительной разминки и упражнений в квадратах, команда перешла к игровым упражнениям на финализацию и взятие ворот. Практически всю тренировку команда работала над реализацией моментов и завершением атак.

В это время по индивидуальной программе под руководством тренера по физической подготовке занимался Жерсон Родригес, получивший незначительное повреждение на утренней тренировке. «I'm back», - с такой фразой Жерсон вышел на поле и приступил к индивидуальной работе навечерней сессии.

В понедельник утром «бело-синие» проведут утреннее занятие на тренировочном поле Complexe Sportif. А уже в 19:00 по киевскому времени динамовцы сыграют контрольный матч с US Divonne, представляющий группу «E» региональной лиги Франции. В этом поединке тренерский штаб киевского «Динамо» планирует предоставить игровую практику молодым исполнителям, а также игрокам которые до этого имели недостаточно игрового времени на футбольном поле.