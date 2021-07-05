Стали известны соперники Жилстроя-1 в женской Лиге чемпионов

Харьковский клуб узнал, с кем сыграет в еврокубке

  • 05.07.2021 02:59
  • 52 просмотра
  • 2 комментария
Стали известны соперники Жилстроя-1 в женской Лиге чемпионов
© gs1.com.ua

Харьковский «Жилстрой-1» узнал соперников по итогам жеребьевки первого раунда в женской Лиге чемпионов УЕФА 2021/2022.

Украинская команда попала в первую корзину при жеребьевке первого раунда Пути чемпионов женской Лиги чемпионов.

На этой стадии Пути чемпионов сыграют 43 команды - чемпионы ассоциаций с рейтингом от восьмого и ниже. Участники были разбиты на 11 мини-турниров: 10 турниров пройдут с участием четырех команд и еще один - с участием трех.

По результатам жеребьевки в полуфинале группы 10 «Жилстрой-1» встретится 18 августа с болгарской «Софией», после чего 21 августа сыграет в финале/матче за третье место с победителем дуэли между словенским «Помурьем» и латвийской РФШ. Хозяева мини-турниров будут определены позже.

Победители 11-ти финалов попадут во второй раунд, куда три команды получили прямой пропуск. Во втором раунде будет разыграно семь путевок в групповой этап.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 05.07.2021 03:15
    0
    А де Динамо ? Де ?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 05.07.2021 03:06
    +1
    Да переименуйте вы команды темболее женскую.То житлобуд 1 то 2.Какой идиот это придумал.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 05.07.2021 03:06
    +1
    Да переименуйте вы команды темболее женскую.То житлобуд 1 то 2.Какой идиот это придумал.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 05.07.2021 03:15
    0
    А де Динамо ? Де ?
    Ссылка
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