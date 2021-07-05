Стали известны соперники Жилстроя-1 в женской Лиге чемпионов

Харьковский «Жилстрой-1» узнал соперников по итогам жеребьевки первого раунда в женской Лиге чемпионов УЕФА 2021/2022.

Украинская команда попала в первую корзину при жеребьевке первого раунда Пути чемпионов женской Лиги чемпионов.

На этой стадии Пути чемпионов сыграют 43 команды - чемпионы ассоциаций с рейтингом от восьмого и ниже. Участники были разбиты на 11 мини-турниров: 10 турниров пройдут с участием четырех команд и еще один - с участием трех.

По результатам жеребьевки в полуфинале группы 10 «Жилстрой-1» встретится 18 августа с болгарской «Софией», после чего 21 августа сыграет в финале/матче за третье место с победителем дуэли между словенским «Помурьем» и латвийской РФШ. Хозяева мини-турниров будут определены позже.

Победители 11-ти финалов попадут во второй раунд, куда три команды получили прямой пропуск. Во втором раунде будет разыграно семь путевок в групповой этап.