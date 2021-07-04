Сборная Дании установила уникальное достижение на Евро-2020

Дания стала первой командой в истории финальных турниров ЧЕ, которая потерпев поражение в двух стартовых матчах, дошла до полуфинала. В прежние годы сборные, неудачно сыграв в дебюте, 8 раз становились призерами чемпионата. В пяти случаях им доставалась в итоге бронза, в двух - серебро и в одном - золото.
Команды, становившиеся призерами Евро, после поражения в стартовом матче
|
ЧЕ
|
Сборная
|
Кому проиграли на старте
|
Место
|
1980
|
Чехословакия
|
ФРГ - 0:1
|
3-е
|
1984
|
Дания
|
Франция - 0:1
|
3-е
|
1988
|
Нидерланды
|
СССР - 0:1
|
1-е
|
1996
|
Чехия
|
Германия - 0:2
|
2-е
|
2004
|
Португалия
|
Греция - 1:2
|
2-е
|
2008
|
Турция
|
Португалия - 0:2
|
3-е
|
|
Россия
|
Испания - 1:4
|
3-е
|
2012
|
Португалия
|
Германия - 0:1
|
3-е
|
2020
|
Дания
|
Финляндия - 0:1, Бельгия - 1:2
|
Источник — Sport.ua
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