Сборная Дании установила уникальное достижение на Евро-2020

Датчане дошли до полуфинала, потерпев поражение в двух стартовых матчах

  • 04.07.2021 23:11
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Сборная Дании установила уникальное достижение на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Дания стала первой командой в истории финальных турниров ЧЕ, которая потерпев поражение в двух стартовых матчах, дошла до полуфинала. В прежние годы сборные, неудачно сыграв в дебюте, 8 раз становились призерами чемпионата. В пяти случаях им доставалась в итоге бронза, в двух - серебро и в одном - золото.

Команды, становившиеся призерами Евро, после поражения в стартовом матче

ЧЕ

Сборная

Кому проиграли на старте

Место

1980

Чехословакия

ФРГ - 0:1

3-е

1984

Дания

Франция - 0:1

3-е

1988

Нидерланды

СССР - 0:1

1-е

1996

Чехия

Германия - 0:2

2-е

2004

Португалия

Греция - 1:2

2-е

2008

Турция

Португалия - 0:2

3-е

 

Россия

Испания - 1:4

3-е

2012

Португалия

Германия - 0:1

3-е

2020

Дания

Финляндия - 0:1, Бельгия - 1:2

 

 

 

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Источник — Sport.ua

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