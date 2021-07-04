Сборная Дании установила уникальное достижение на Евро-2020

Дания стала первой командой в истории финальных турниров ЧЕ, которая потерпев поражение в двух стартовых матчах, дошла до полуфинала. В прежние годы сборные, неудачно сыграв в дебюте, 8 раз становились призерами чемпионата. В пяти случаях им доставалась в итоге бронза, в двух - серебро и в одном - золото.

Команды, становившиеся призерами Евро, после поражения в стартовом матче