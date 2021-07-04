Футбольный журналист Игорь Цыганык выложил в соцсетях интересное видео.
На видео Игорь на песке забивает пенальти в ворота, которые защищал Евгений Селезнев, один из лучших бомбардиров УПЛ.
ВИДЕО. Пенальти бомбардиру УПЛ. Как Цыганык забил гол Селезневу
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.