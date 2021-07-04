ВИДЕО. Восстание из пепла. Как реконструируют стадион-паучок Металлиста

На объектах инфраструктуры ФК «Металлист» ведутся восстановительные работы

  • 04.07.2021 18:35
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ВИДЕО. Восстание из пепла. Как реконструируют стадион-паучок Металлиста
© ФК Металлист Харьков

На объектах инфраструктуры ФК «Металлист» продолжаются активные восстановительные работы.

На Западной трибуне стадиона уже видны очертания внешнего вида – в VIP-пристройке рабочие завершают прокладку коммуникаций и приступают к отделке помещений. Тем временем, в зрительской зоне арены все готово к установке новых кресел.

Стадион преображается не только изнутри, но и с внешней стороны. Покраска опор «паучка», которые за 12 лет приобрели рыжеватый оттенок, идет полным ходом. Часть из них уже радует глаз прохожих ярким синим цветом.

Неустанно работает техника на всех 14 полях детской академии «Металлиста». На основном большом поле продолжаются работы над новой системой дренажа, которую решили сделать заново «с нуля». Согласно запланированному графику проходит реконструкция и на всех остальных полях.

ВИДЕО. Восстание из пепла. Как реконструируют стадион «Металлист»

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Источник — ФК Металлист

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