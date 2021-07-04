Луис ЭНРИКЕ: «Хотим дойти до финала и выиграть его»

Наставник сборной Испании ставит максимальную цель перед командой

  • 04.07.2021 16:51
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Луис ЭНРИКЕ: «Хотим дойти до финала и выиграть его»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о планах команды выиграть чемпионат Европы.

«Мы гордимся собой. Будет очень глупо думать, что мы или любой другой полуфиналист удовлетворимся этим результатом. Мы намерены добраться до финала и выиграть его», — сказал Энрике.

Напомним, в четвертьфинале Испания обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 3:1). В полуфинале испанцы встретятся с Италией. Игра пройдет 6 июля в Лондоне..

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Источник — УЕФА

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