Луис ЭНРИКЕ: «Хотим дойти до финала и выиграть его»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о планах команды выиграть чемпионат Европы.
«Мы гордимся собой. Будет очень глупо думать, что мы или любой другой полуфиналист удовлетворимся этим результатом. Мы намерены добраться до финала и выиграть его», — сказал Энрике.
Напомним, в четвертьфинале Испания обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 3:1). В полуфинале испанцы встретятся с Италией. Игра пройдет 6 июля в Лондоне..
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Источник — УЕФА
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