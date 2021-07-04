Поступаленко продлил контракт с Металлистом

32-летний футболист продолжит карьеру в родном клубе

  • 04.07.2021 16:25
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Поступаленко продлил контракт с Металлистом
© FootBoom. Антон Поступаленко

Полузащитник Антон Поступаленко поставил подпись под новым контрактом с «Металлистом», который рассчитан на один год. Предыдущее соглашение истекло 30 июня.

32-летний Поступаленко в системе «Металлиста» с 2005 года (с перерывом на аренду в «Закарпатье»). С 2011 по 2020 год он выступал за «Сталь» (Алчевск), «Металлург» (Донецк), «Сталь» (Каменское), «Олимпик», «Торпедо-БелАЗ» и «ЛНЗ». Играл за молодежную сборную Украины.

Летом прошлого года футболист вернулся в Харьков, влившись в ряды «Металла». В его составе Поступаленко провел 20 матчей во Второй лиге.

«Металл» отыграл минувший сезон без поражений и стал чемпионом Второй лиги. В Первой лиге клуб будет выступать уже под брендом «Металлист».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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