ОФИЦИАЛЬНО: Барселона отдала Тринкана в Вулверхэмптон

21-летний португальский форвард «Барселоны» Франсишку Тринкан перешел в английский «Вулверхэмптон» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца июня 2022 года. У «Вулверхэмтона» будет первоочередное право выкупа контракта игрока.

Тринкан перешел в «Барселону» из «Браги» летом 2020 года за €31 миллион. В минувшем сезоне футболист провел за «Барселону» 42 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.