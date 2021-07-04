ОФИЦИАЛЬНО: Барселона отдала Тринкана в Вулверхэмптон

21-летний португальский форвард «Барселоны» Франсишку Тринкан перешел в английский «Вулверхэмптон» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца июня 2022 года. У «Вулверхэмтона» будет первоочередное право выкупа контракта игрока.
Тринкан перешел в «Барселону» из «Браги» летом 2020 года за €31 миллион. В минувшем сезоне футболист провел за «Барселону» 42 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.
Источник — ФК Барселона
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