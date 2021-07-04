ОФИЦИАЛЬНО: Барселона отдала Тринкана в Вулверхэмптон

Английский клуб арендовал футболиста с правом выкупа

  • 04.07.2021 12:46
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ОФИЦИАЛЬНО: Барселона отдала Тринкана в Вулверхэмптон
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний португальский форвард «Барселоны» Франсишку Тринкан перешел в английский «Вулверхэмптон» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца июня 2022 года. У «Вулверхэмтона» будет первоочередное право выкупа контракта игрока.

Тринкан перешел в «Барселону» из «Браги» летом 2020 года за €31 миллион. В минувшем сезоне футболист провел за «Барселону» 42 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

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Источник — ФК Барселона

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