Тысячи фанатов поддержали сборную в историческом матче Евро

Евро-2020 вошло в историю для сборной Украины. Мы впервые вышли в плей-офф, впервые сыграли в четвертьфинале. Эту страницу тренеры и футболисты написали вместе с болельщиками, желание которых поддержать украинскую команду ничто не могло остановить.

Да, нас было не так много на трибунах, пандемия все же внесла свои коррективы. Но тысячи украинцев смотрели матчи национальной команды не дома или в барах, а в фан-зонах, где можно почувствовать атмосферу большой игры. Самой масштабной площадкой стала столичная Спортивная площадь, где трансляции матчей организовал официальный партнер сборной Украины Parimatch при поддержке киевской городской власти и Дворца Спорта.

Именно туда, к крупнейшим светодиодным экранам Европы ТРЦ Gulliver, пришли болельщики, чтобы посмотреть игру Украина - Англия. И на этот раз количество фанатов достигло больше 13 тысяч. Они начали приходить заранее, в частности, чтобы также посмотреть трансляцию матча Чехия - Дания. Болельщики приходили целыми семьями, с маленькими детьми, пораньше, чтобы занять наиболее выгодные места. В воздухе буквально чувствовалось, насколько все заряжены на игру.

Перед тем, как наша команда вышла на поле, всех ждал приятный сюрприз, а именно - мини-концерт с участием Ярмака, который еще больше разжег аудиторию. Когда же позже прозвучал гимн Украины, и арбитр дал стартовый свисток - весь Киев громко начал поддерживать наших. На протяжении всей игры на Спортивной площади бушевали эмоции. Фанаты поддерживали команду, скандировали "Украина!" и даже устроили небольшой пиротехническое шоу.

Да, мы уступили, но покидаем Евро с высоко поднятой головой, потому что нам есть чем гордиться! Нашими футболистами, нашим характером, нашей самоотдачей, нашими болельщиками. Четвертьфинал чемпионата Европы — это наше общее достижение. Проигрывать надо уметь достойно. Мы бились до последнего и доказали, что попали на турнир не случайно. Поэтому, Евро, не грусти, мы еще вернемся за своей победой!