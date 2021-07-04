Меньше в 2,5 раза. Бешикташ предложил новый контракт экс-защитнику Динамо

Нынешний договор Домагоя Виды с «черными орлами» истекает летом следующего года

  • 04.07.2021 11:43
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  • 1 комментарий
Меньше в 2,5 раза. Бешикташ предложил новый контракт экс-защитнику Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Бешикташа» сделало официальное предложение 32-летнему хорватскому центрбеку команды Домагою Виде о продлении срока действия контракта.

Вместе с новой 3-летней сделкой боссы стамбульцев предлагают Виде пойти на существенное понижение зарплаты.

В частности, «Бешикташ» готов платить Виде 1,5 миллиона евро за сезон, начиная с момента подписания нового договора, вместо нынешних 3,7 миллионов.

Вида пока не дал своего ответа, но вариантов развития событий в ситуации немного: либо хорват согласится на новые условия и за три года заработает 4,5 миллиона евро, либо за ближайшие 12 месяцев получит оговоренные ранее 3,7 миллиона евро, а затем покинет «Бешикташ» свободным агентом.

Напомним, Вида выступает за «Бешикташ» с января 2018 года, когда перебрался в Турцию на правах свободного агента из киевского «Динамо».

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Источник — Spor.haber7.com

(1 голос)

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Комментарии
    Max30
    online
      Max30, 04.07.2021 11:56
    +2
    Тут нечего думать,3.7 и свободный агент,а дальше для него не составит труда найти клуб
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 04.07.2021 11:56
    +2
    Тут нечего думать,3.7 и свободный агент,а дальше для него не составит труда найти клуб
    Ссылка
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