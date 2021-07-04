Верес определился с транслятором домашних матчей в УПЛ-2021/22

Посмотреть поединки ровенчан можно будет на телеканалах «Футбол 1/2/3»

  • 04.07.2021 10:58
  • 1903 просмотра
  • 2 комментария
Верес определился с транслятором домашних матчей в УПЛ-2021/22
© НК Верес

Домашние матчи ровенского «Вереса» в УПЛ-2021/22 будут транслироваться телеканалами «Футбол 1/2/3».

Об этом сообщает Rivne.media со ссылкой на слова советника президента «Вереса» Сергея Коваля в эфире Радио Трек.

Также, по неофициальной информации, «Верес» вел переговоры с платформой MEGOGO о трансляции домашних матчей, однако стороны к соглашению не пришли.

Напомним, в УПЛ-2020/21 матчи всех команд транслировались телеканалами «Футбол 1/2/3». Исключением были только три клуба – «Динамо», «Заря» и «Днепр-1», игры которых показывали телеканалы «2+2» и «УНІАН».

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Комментарии
    Sarmat
    online
      Sarmat, 04.07.2021 11:21
    +4
    Продалися Ахметову
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 04.07.2021 11:18
    +4
    "Народна" команда цікавилась думкою вболівальників?
    Ссылка
    Sarmat
    online
      Sarmat, 04.07.2021 11:21
    +4
    Продалися Ахметову
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 04.07.2021 11:18
    +4
    "Народна" команда цікавилась думкою вболівальників?
    Ссылка
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