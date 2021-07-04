Верес определился с транслятором домашних матчей в УПЛ-2021/22

Домашние матчи ровенского «Вереса» в УПЛ-2021/22 будут транслироваться телеканалами «Футбол 1/2/3».

Об этом сообщает Rivne.media со ссылкой на слова советника президента «Вереса» Сергея Коваля в эфире Радио Трек.

Также, по неофициальной информации, «Верес» вел переговоры с платформой MEGOGO о трансляции домашних матчей, однако стороны к соглашению не пришли.

Напомним, в УПЛ-2020/21 матчи всех команд транслировались телеканалами «Футбол 1/2/3». Исключением были только три клуба – «Динамо», «Заря» и «Днепр-1», игры которых показывали телеканалы «2+2» и «УНІАН».