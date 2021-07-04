Сборная Украины установила новый антирекорд Евро

Наша команда пропустила во всех 11 матчах в финальных турнирах ЧЕ

  • 04.07.2021 09:33
  • 2180 просмотров
  • 2 комментария
Сборная Украины установила новый антирекорд Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в 11 проведенных матчах в финальных турнирах чемпионатов Европы не подписала ни одной мировой (3 победы и 8 поражений), при этом всякий раз пропуская мячи в свои ворота. Более продолжительные безничейные серии имеют четыре команды.

А вот серия украинцев с пропущенными голами стала самой продолжительной в истории Евро. Нашей сборной, напомню, принадлежит еще два антирекорда ЧЕ - 6 поражений подряд и 552 минуты кряду без забитых мячей.

Самые продолжительные серии с пропущенными голами в финальных турнирах ЧЕ

Серия

Сборная

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

11*

Украина

11.06.2012

Швеция

2:1

 

 

 

10

Румыния

14.06.1984

Испания

1:1

09.06.2008

Франция

0:0

9

Франция

16.06.2000

Чехия

2:1

09.06.2008

Румыния

0:0

9

Россия

21.06.2008

Нидерланды

3:1

16.06.2021

Финляндия

1:0

8

Испания

24.06.1984

Дания

1:1

22.06.1996

Англия

0:0

8

Турция

24.06.2000

Португалия

0:2

21.06.2016

Чехия

2:0

7*

Югославия

08.06.1968

Италия

1:1

 

 

 

7

Германия

23.06.1996

Хорватия

2:1

18.06.2004

Латвия

0:0

7

Ирландия

15.06.1988

СССР

1:1

22.06.2016

Италия

1:0

7*

Хорватия

17.06.2016

Чехия

2:2

 

 

 

* серия не закончена.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 04.07.2021 09:45
    +1
    Ну здесь разве, что с Македонией могли бы и не пропускать. А так, есть выход в четвертьфинал - пусть в каждом матче пропускают хоть по 10 мячей, но забивают по 10+.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 04.07.2021 09:42
    0
    Ну хоть в чём-то мы впереди Европы всей
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 04.07.2021 09:45
    +1
    Ну здесь разве, что с Македонией могли бы и не пропускать. А так, есть выход в четвертьфинал - пусть в каждом матче пропускают хоть по 10 мячей, но забивают по 10+.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 04.07.2021 09:42
    0
    Ну хоть в чём-то мы впереди Европы всей
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности