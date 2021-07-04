Сборная Украины установила новый антирекорд Евро

Сборная Украины в 11 проведенных матчах в финальных турнирах чемпионатов Европы не подписала ни одной мировой (3 победы и 8 поражений), при этом всякий раз пропуская мячи в свои ворота. Более продолжительные безничейные серии имеют четыре команды.

А вот серия украинцев с пропущенными голами стала самой продолжительной в истории Евро. Нашей сборной, напомню, принадлежит еще два антирекорда ЧЕ - 6 поражений подряд и 552 минуты кряду без забитых мячей.

Самые продолжительные серии с пропущенными голами в финальных турнирах ЧЕ

Серия Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 11* Украина 11.06.2012 Швеция 2:1 10 Румыния 14.06.1984 Испания 1:1 09.06.2008 Франция 0:0 9 Франция 16.06.2000 Чехия 2:1 09.06.2008 Румыния 0:0 9 Россия 21.06.2008 Нидерланды 3:1 16.06.2021 Финляндия 1:0 8 Испания 24.06.1984 Дания 1:1 22.06.1996 Англия 0:0 8 Турция 24.06.2000 Португалия 0:2 21.06.2016 Чехия 2:0 7* Югославия 08.06.1968 Италия 1:1 7 Германия 23.06.1996 Хорватия 2:1 18.06.2004 Латвия 0:0 7 Ирландия 15.06.1988 СССР 1:1 22.06.2016 Италия 1:0 7* Хорватия 17.06.2016 Чехия 2:2

* серия не закончена.