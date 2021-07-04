Сборная Украины установила новый антирекорд Евро

Сборная Украины в 11 проведенных матчах в финальных турнирах чемпионатов Европы не подписала ни одной мировой (3 победы и 8 поражений), при этом всякий раз пропуская мячи в свои ворота. Более продолжительные безничейные серии имеют четыре команды.
А вот серия украинцев с пропущенными голами стала самой продолжительной в истории Евро. Нашей сборной, напомню, принадлежит еще два антирекорда ЧЕ - 6 поражений подряд и 552 минуты кряду без забитых мячей.
Самые продолжительные серии с пропущенными голами в финальных турнирах ЧЕ
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11*
|
Украина
|
11.06.2012
|
Швеция
|
2:1
|
|
|
|
10
|
Румыния
|
14.06.1984
|
Испания
|
1:1
|
09.06.2008
|
Франция
|
0:0
|
9
|
Франция
|
16.06.2000
|
Чехия
|
2:1
|
09.06.2008
|
Румыния
|
0:0
|
9
|
Россия
|
21.06.2008
|
Нидерланды
|
3:1
|
16.06.2021
|
Финляндия
|
1:0
|
8
|
Испания
|
24.06.1984
|
Дания
|
1:1
|
22.06.1996
|
Англия
|
0:0
|
8
|
Турция
|
24.06.2000
|
Португалия
|
0:2
|
21.06.2016
|
Чехия
|
2:0
|
7*
|
Югославия
|
08.06.1968
|
Италия
|
1:1
|
|
|
|
7
|
Германия
|
23.06.1996
|
Хорватия
|
2:1
|
18.06.2004
|
Латвия
|
0:0
|
7
|
Ирландия
|
15.06.1988
|
СССР
|
1:1
|
22.06.2016
|
Италия
|
1:0
|
7*
|
Хорватия
|
17.06.2016
|
Чехия
|
2:2
|
|
|
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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