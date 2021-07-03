Георгий БУЩАН: «Мы сейчас творим историю»

Вратарь сборной Украины – о матче против Англии

  • 03.07.2021 18:19
  • 920 просмотров
  • 0 комментариев
Георгий БУЩАН: «Мы сейчас творим историю»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии:

«Давайте реально смотреть на вещи: мы вышли с третьего места, нам повезло в этом плане. Хотя в то же время есть команда, которая с тремя балами вышла из группы даже со второго места.

Действительно, сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала Евро, потом – в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности