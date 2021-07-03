Георгий БУЩАН: «Мы сейчас творим историю»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии:
«Давайте реально смотреть на вещи: мы вышли с третьего места, нам повезло в этом плане. Хотя в то же время есть команда, которая с тремя балами вышла из группы даже со второго места.
Действительно, сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала Евро, потом – в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше».
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Источник — УЕФА
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