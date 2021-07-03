ВИДЕО. Как Зеленский звонил в сборную перед матчем с Англией

Владимир Зеленский пообщался с Андреем Шевченко и игроками сборной Украины накануне четвертьфинального поединка Евро-2020 со сборной Англией. Ранее Зеленский звонил команде перед игрой со Швецией и сейчас на фарт решил поддержать традицию.
«Поговорил со сборной накануне матча с Англией. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу поддержать футболистов перед игрой от имени всех украинцев.
Парни, только вперед. Сегодня с вами на поле вся Украина», – написал Зеленский в инстаграме.
Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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