ВИДЕО. Как Зеленский звонил в сборную перед матчем с Англией

Президент Украины поддержал традицию

  • 03.07.2021 18:07
  • 3273 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Как Зеленский звонил в сборную перед матчем с Англией
© instagram.com/zelenskiy_official/

Владимир Зеленский пообщался с Андреем Шевченко и игроками сборной Украины накануне четвертьфинального поединка Евро-2020 со сборной Англией. Ранее Зеленский звонил команде перед игрой со Швецией и сейчас на фарт решил поддержать традицию.

«Поговорил со сборной накануне матча с Англией. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу поддержать футболистов перед игрой от имени всех украинцев.
 
Парни, только вперед. Сегодня с вами на поле вся Украина», – написал Зеленский в инстаграме.

Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.07.2021 19:28
    +1
    Слуга Кремля сдавший врагу операцию по вагнеровцам, поддерживавший в 14 году сепаров и говоривший, что украинцы и русские один народ (сейчас говорит обратное) пиарится на украинских футболистах. Чего же оно на русских футболистах не пиарилось?
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 03.07.2021 19:07
    -1
    Тепер якщо програємо, то будемо точно знати: цей паразит не лише намагається скрізь примазатись для піару, воно ще й нефартове на додачу.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 03.07.2021 19:06
    +2
    Святослав Куцан, 03.07.2021 18:56
    ви взагалі чули про таке як підняття боєвого духу і тд? це як не як президент. піар не піар, яка нафіг різниця...
    Десь ми це вже чули, якаяразніца.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 03.07.2021 19:05
    +1
    Кончена мразь, цей чорт преЗЕдент.
    Ссылка
    Святослав Куцан
    online
      Святослав Куцан, 03.07.2021 18:56
    -2
    GloryUkraine, 03.07.2021 18:47
    От якого він це зробив?
    ви взагалі чули про таке як підняття боєвого духу і тд? це як не як президент. піар не піар, яка нафіг різниця...
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 03.07.2021 18:47
    -2
    От якого він це зробив?
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 03.07.2021 19:06
    +2
    Святослав Куцан, 03.07.2021 18:56
    ви взагалі чули про таке як підняття боєвого духу і тд? це як не як президент. піар не піар, яка нафіг різниця...
    Десь ми це вже чули, якаяразніца.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.07.2021 19:28
    +1
    Слуга Кремля сдавший врагу операцию по вагнеровцам, поддерживавший в 14 году сепаров и говоривший, что украинцы и русские один народ (сейчас говорит обратное) пиарится на украинских футболистах. Чего же оно на русских футболистах не пиарилось?
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 03.07.2021 19:05
    +1
    Кончена мразь, цей чорт преЗЕдент.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности