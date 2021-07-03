Чехия – Дания. Известны стартовые составы

Сегодня в Баку состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия – Дания. Начало – в 19:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил – Голеш, Соучек, Масопуст, Барак, Шевчик – Шик
Дания: Шмейхель – Вестгор, Кьер, Кристенсен – Мэле, Дилэйни, Хойбьерг, Стрыгер – Дамсгор, Дольберг, Брэйтуэйт
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Источник — УЕФА
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