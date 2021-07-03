Павел НЕДВЕД: «Чехия выйдет в полуфинал»

Легендарный экс-хавбек сборной Чехии Павел Недвед поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Дании:

«Чехия выйдет в полуфинал. Я уверен, что наша команда ничем не уступает датской. Шансы 50 на 50.

У скандинавов очень крепкая команда, но у нас есть что-то, чего нет у них. Я чувствую это. У нас есть особое качество — внутренняя сила.

Возможно, у нас нет суперзвезд, но при этом много действительно классных игроков, которые вместе составляют крепкую команду. Чехии по силам пройти дальше. Я верю в это.

Команда находится в отличной форме, все хорошо отлажено, и пока она прекрасно смотрится на турнире. Я оптимистично настроен по поводу наших перспектив».