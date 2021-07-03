Павел НЕДВЕД: «Чехия выйдет в полуфинал»

Легенда сборной Чехии – о матче против Дании

  • 03.07.2021 17:46
  • 190 просмотров
  • 3 комментария
Павел НЕДВЕД: «Чехия выйдет в полуфинал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Недвед

Легендарный экс-хавбек сборной Чехии Павел Недвед поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Дании:

«Чехия выйдет в полуфинал. Я уверен, что наша команда ничем не уступает датской. Шансы 50 на 50.

У скандинавов очень крепкая команда, но у нас есть что-то, чего нет у них. Я чувствую это. У нас есть особое качество — внутренняя сила.

Возможно, у нас нет суперзвезд, но при этом много действительно классных игроков, которые вместе составляют крепкую команду. Чехии по силам пройти дальше. Я верю в это.

Команда находится в отличной форме, все хорошо отлажено, и пока она прекрасно смотрится на турнире. Я оптимистично настроен по поводу наших перспектив».

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(2 голоса)

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Комментарии
    Procol Harum
    online
      Procol Harum, 03.07.2021 17:55
    0
    Уверен, но 50 на 50. А я уверен 51 на 49 в пользу Чехии.)
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 03.07.2021 17:49
    -1
    павле не мрій багато данія розорве чехію як тузик газету.....
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    UAZAK
    online
      UAZAK, 03.07.2021 17:48
    0
    по хокею
    Ссылка
    Procol Harum
    online
      Procol Harum, 03.07.2021 17:55
    0
    Уверен, но 50 на 50. А я уверен 51 на 49 в пользу Чехии.)
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 03.07.2021 17:48
    0
    по хокею
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