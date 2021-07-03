Интер подпишет одно из открытий Евро-2020

Защитник ПСВ и одно из открытий Евро-2020 Дензел Дюмфрис близок к переходу в «Интер». Об этом сообщают голландские СМИ, но итальянские журналисты эту информацию пока что не подтверждают.

В составе «Интера» Дюмфрис может заменить Ашрафа Хакими, который в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

В прошлом сезоне на счету Дюмфриса 4 гола и 9 ассистов в 41 матче за ПСВ во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.