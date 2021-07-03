Унаи Симон вывел Испанию в полуфинал

Голкипер «фурии рохи» парировал два пенальти в послематчевой серии

  • 03.07.2021 12:09
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Унаи Симон вывел Испанию в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон

Главным героем первого четвертьфинала стал голкипер «фурии рохи» Унаи Симон. 24-летний испанец, отразив удары Фабиана Шера и Мануэля Аканджи, стал четвертым вратарем в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим сделать два сейва в одной послематчевой серии. На высоте оказался и страж ворот швейцарцев Янн Зоммер. Парировав в 1/8-й пенальти в исполнении француза Килиана Мбаппе, он на сей раз отбил и удар испанца Родри.

Вратари, отразившие два пенальти в послематчевых сериях:

ПП

Вратарь

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Кто бил

Счет серии

3

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

22.06.2008

1/4

Италия

Даниеле ДЕ РОССИ

4:2

 

 

 

22.06.2008

1/4

Италия

Антонио ДИ НАТАЛЕ

4:2

 

 

 

27.06.2012

1/2

Португалия

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

4:2

3

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

22.06.2008

1/4

Испания

Даниэль ГУИСА

2:4

 

 

 

24.06.2012

1/4

Англия

Эшли КОУЛ

4:2

 

 

 

02.07.2016

1/4

Германия

Томас МЮЛЛЕР

5:6

2

Франческо ТОЛЬДО

Италия

29.06.2000

1/2

Нидерланды

Франк ДЕ БУР

3:1

 

 

 

29.06.2000

1/2

Нидерланды

Пауль БОСВЕЛТ

3:1

2

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

27.06.2012

1/2

Испания

ХАБИ АЛОНСО

2:4

 

 

 

30.06.2016

1/4

Польша

Якуб БЛАЩИКОВСКИ

5:3

2

Мануэль НОЙЕР

Германия

02.07.2016

1/4

Италия

Леонардо БОНУЧЧИ

6:5

 

 

 

02.07.2016

1/4

Италия

Маттео ДАРМИАН

6:5

2

Янн ЗОММЕР

Швейцария

28.06.2021

1/8

Франция

Килиан МБАППЕ

5:4

 

 

 

02.07.2021

1/4

Испания

РОДРИ

1:3

2

УНАИ СИМОН

Испания

02.07.2021

1/4

Швейцария

Фабиан ШЕР

3:1

 

 

 

02.07.2021

1/4

Швейцария

Мануэль АКАНДЖИ

3:1

ПП - парированные пенальти.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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