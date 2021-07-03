Унаи Симон вывел Испанию в полуфинал

Главным героем первого четвертьфинала стал голкипер «фурии рохи» Унаи Симон. 24-летний испанец, отразив удары Фабиана Шера и Мануэля Аканджи, стал четвертым вратарем в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим сделать два сейва в одной послематчевой серии. На высоте оказался и страж ворот швейцарцев Янн Зоммер. Парировав в 1/8-й пенальти в исполнении француза Килиана Мбаппе, он на сей раз отбил и удар испанца Родри.
Вратари, отразившие два пенальти в послематчевых сериях:
|
ПП
|
Вратарь
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Кто бил
|
Счет серии
|
3
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
22.06.2008
|
1/4
|
Италия
|
Даниеле ДЕ РОССИ
|
4:2
|
|
|
|
22.06.2008
|
1/4
|
Италия
|
Антонио ДИ НАТАЛЕ
|
4:2
|
|
|
|
27.06.2012
|
1/2
|
Португалия
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
4:2
|
3
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
22.06.2008
|
1/4
|
Испания
|
Даниэль ГУИСА
|
2:4
|
|
|
|
24.06.2012
|
1/4
|
Англия
|
Эшли КОУЛ
|
4:2
|
|
|
|
02.07.2016
|
1/4
|
Германия
|
Томас МЮЛЛЕР
|
5:6
|
2
|
Франческо ТОЛЬДО
|
Италия
|
29.06.2000
|
1/2
|
Нидерланды
|
Франк ДЕ БУР
|
3:1
|
|
|
|
29.06.2000
|
1/2
|
Нидерланды
|
Пауль БОСВЕЛТ
|
3:1
|
2
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
27.06.2012
|
1/2
|
Испания
|
ХАБИ АЛОНСО
|
2:4
|
|
|
|
30.06.2016
|
1/4
|
Польша
|
Якуб БЛАЩИКОВСКИ
|
5:3
|
2
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
02.07.2016
|
1/4
|
Италия
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
6:5
|
|
|
|
02.07.2016
|
1/4
|
Италия
|
Маттео ДАРМИАН
|
6:5
|
2
|
Янн ЗОММЕР
|
Швейцария
|
28.06.2021
|
1/8
|
Франция
|
Килиан МБАППЕ
|
5:4
|
|
|
|
02.07.2021
|
1/4
|
Испания
|
РОДРИ
|
1:3
|
2
|
УНАИ СИМОН
|
Испания
|
02.07.2021
|
1/4
|
Швейцария
|
Фабиан ШЕР
|
3:1
|
|
|
|
02.07.2021
|
1/4
|
Швейцария
|
Мануэль АКАНДЖИ
|
3:1
ПП - парированные пенальти.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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