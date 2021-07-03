Унаи Симон вывел Испанию в полуфинал

Главным героем первого четвертьфинала стал голкипер «фурии рохи» Унаи Симон. 24-летний испанец, отразив удары Фабиана Шера и Мануэля Аканджи, стал четвертым вратарем в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим сделать два сейва в одной послематчевой серии. На высоте оказался и страж ворот швейцарцев Янн Зоммер. Парировав в 1/8-й пенальти в исполнении француза Килиана Мбаппе, он на сей раз отбил и удар испанца Родри.

Вратари, отразившие два пенальти в послематчевых сериях:

ПП Вратарь Сборная Дата Стадия Соперник Кто бил Счет серии 3 Икер КАСИЛЬЯС Испания 22.06.2008 1/4 Италия Даниеле ДЕ РОССИ 4:2 22.06.2008 1/4 Италия Антонио ДИ НАТАЛЕ 4:2 27.06.2012 1/2 Португалия ЖОАУ МОУТИНЬЮ 4:2 3 Джанлуиджи БУФФОН Италия 22.06.2008 1/4 Испания Даниэль ГУИСА 2:4 24.06.2012 1/4 Англия Эшли КОУЛ 4:2 02.07.2016 1/4 Германия Томас МЮЛЛЕР 5:6 2 Франческо ТОЛЬДО Италия 29.06.2000 1/2 Нидерланды Франк ДЕ БУР 3:1 29.06.2000 1/2 Нидерланды Пауль БОСВЕЛТ 3:1 2 РУЙ ПАТРИСИУ Португалия 27.06.2012 1/2 Испания ХАБИ АЛОНСО 2:4 30.06.2016 1/4 Польша Якуб БЛАЩИКОВСКИ 5:3 2 Мануэль НОЙЕР Германия 02.07.2016 1/4 Италия Леонардо БОНУЧЧИ 6:5 02.07.2016 1/4 Италия Маттео ДАРМИАН 6:5 2 Янн ЗОММЕР Швейцария 28.06.2021 1/8 Франция Килиан МБАППЕ 5:4 02.07.2021 1/4 Испания РОДРИ 1:3 2 УНАИ СИМОН Испания 02.07.2021 1/4 Швейцария Фабиан ШЕР 3:1 02.07.2021 1/4 Швейцария Мануэль АКАНДЖИ 3:1

ПП - парированные пенальти.