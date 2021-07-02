Работа метро будет продлена на 1 час в день матча сборной Украины

Матч Украина - Англия начинается в 22.00 и завершится ближе к полуночи

  • 02.07.2021 21:13
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Работа метро будет продлена на 1 час в день матча сборной Украины

3 июля сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале Евро. Официальный партнер сборной Украины, бренд Parimatch, снова собирает фанатов, чтобы вместе посмотреть матч на самом большом экране Европы ТРЦ Gulliver. Матч Украина - Англия начинается в 22.00 и завершится ближе к полуночи.

Чтобы каждый болельщик, который придет на Спортивную площадь чтобы поддержать сборную, смог добраться домой, работа Киевского метрополитена в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на 1 час. Также после окончания игры возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого". Данные меры применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Приходите поддержать команду и зарядить сборную на победу на Спортивную площадь. Каждый болельщик доберется домой!

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Источник — Sport.ua

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