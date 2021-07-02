Андрея Шевченко в 1997 году предлагали Осиеку за 500 тысяч долларов – СМИ

К счастью, украинец остался в «Динамо», а вскоре перебрался в «Милан» и сделал шикарную карьеру

  • 02.07.2021 20:20
  • 1881 просмотр
  • 6 комментариев
Андрея Шевченко в 1997 году предлагали Осиеку за 500 тысяч долларов – СМИ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из наиболее сильных и ярких украинских футболистов в истории Андрей Шевченко, который ныне занимает должность главного тренера национальной сборной, на заре своей профессиональной игроцкой карьеры мог оказаться в Хорватии.

По данным тамошней прессы, весной 1997 года «Осиек» пребывал в поисках форварда, активно изучая кандидатов в Венгрии. Однако в итоге на боссов клуба вышли представители из Украины, которые предложили «Осиеку» подписать 20-летнего на тот момент форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко.

«Осиек» отказался от сделки лишь потому, что посчитал сумму в полмиллиона долларов, запрашиваемую за Шевченко, чрезмерно высокой.

Спустя два года «Динамо» продало Шевченко в «Милан», где украинец сделал феноменальную карьеру, в 50 раз дороже – за 25 миллионов долларов.

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Источник — Sportske novosti

(19 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 02.07.2021 20:37
    +2
    Не постите вбросы, не расшатывайте климат в команде.
    Админы - вы вредители!
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 02.07.2021 20:33
    0
    Sport.ua, Предлагаю альтернативный заголовок:
    "Суркис был готов продать Шевченко даже за 500 тысяч долларов! "
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.07.2021 20:30
    0
    Казали люди що колись коні літали
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 20:27
    0
    Олександр Жарчинський, 02.07.2021 20:24
    хтось в цю брехню вірить?
    https://sportske.jutarnji.hr/
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 20:26
    +1
    Хм, не в первой приходится читать эти байки да вот только сомнительно чего вдруг дк б перспективного игрока пыталось загнать за пару коп
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 02.07.2021 20:24
    +4
    хтось в цю брехню вірить?
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 02.07.2021 20:24
    +4
    хтось в цю брехню вірить?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 02.07.2021 20:37
    +2
    Не постите вбросы, не расшатывайте климат в команде.
    Админы - вы вредители!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 20:26
    +1
    Хм, не в первой приходится читать эти байки да вот только сомнительно чего вдруг дк б перспективного игрока пыталось загнать за пару коп
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 02.07.2021 20:33
    0
    Sport.ua, Предлагаю альтернативный заголовок:
    "Суркис был готов продать Шевченко даже за 500 тысяч долларов! "
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.07.2021 20:30
    0
    Казали люди що колись коні літали
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 20:27
    0
    Олександр Жарчинський, 02.07.2021 20:24
    хтось в цю брехню вірить?
    https://sportske.jutarnji.hr/
    Ссылка
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