Андрея Шевченко в 1997 году предлагали Осиеку за 500 тысяч долларов – СМИ

Один из наиболее сильных и ярких украинских футболистов в истории Андрей Шевченко, который ныне занимает должность главного тренера национальной сборной, на заре своей профессиональной игроцкой карьеры мог оказаться в Хорватии.
По данным тамошней прессы, весной 1997 года «Осиек» пребывал в поисках форварда, активно изучая кандидатов в Венгрии. Однако в итоге на боссов клуба вышли представители из Украины, которые предложили «Осиеку» подписать 20-летнего на тот момент форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко.
«Осиек» отказался от сделки лишь потому, что посчитал сумму в полмиллиона долларов, запрашиваемую за Шевченко, чрезмерно высокой.
Спустя два года «Динамо» продало Шевченко в «Милан», где украинец сделал феноменальную карьеру, в 50 раз дороже – за 25 миллионов долларов.
Источник — Sportske novosti
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"Суркис был готов продать Шевченко даже за 500 тысяч долларов! "
Админы - вы вредители!
"Суркис был готов продать Шевченко даже за 500 тысяч долларов! "
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