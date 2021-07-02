Андрея Шевченко в 1997 году предлагали Осиеку за 500 тысяч долларов – СМИ

Один из наиболее сильных и ярких украинских футболистов в истории Андрей Шевченко, который ныне занимает должность главного тренера национальной сборной, на заре своей профессиональной игроцкой карьеры мог оказаться в Хорватии.

По данным тамошней прессы, весной 1997 года «Осиек» пребывал в поисках форварда, активно изучая кандидатов в Венгрии. Однако в итоге на боссов клуба вышли представители из Украины, которые предложили «Осиеку» подписать 20-летнего на тот момент форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко.

«Осиек» отказался от сделки лишь потому, что посчитал сумму в полмиллиона долларов, запрашиваемую за Шевченко, чрезмерно высокой.

Спустя два года «Динамо» продало Шевченко в «Милан», где украинец сделал феноменальную карьеру, в 50 раз дороже – за 25 миллионов долларов.