Прогноз на матч Украина - Англия. Реванш за Евро-2012

3 июля сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, проведет исторический матч. В Риме команда впервые сыграет в четвертьфинале Евро. Украинские футболисты уже вошли в топ-8 сильнейших сборных Европы, но мы можем улучшить этот результат, для этого нам нужно проходить Англию.

Статистика с этим соперником довольно оптимистична. Четыре предыдущие встречи для нас завершились одной победой, одним поражением и двумя ничьими. Конечно, все помнят матч Евро-2012 в Донецке, когда из-за ошибки арбитра не был засчитан гол Марко Девича. Сейчас у нас есть отличная возможность взять реванш.

Аналитики Parimatch в этом матче прогнозируют небольшое количество голов, 55%, что их будет не больше двух. Относительно шансов на выход в полуфинал, то здесь преимущество у британцев. Болельщики сборной Англии уже обсуждают, с кем команда будет играть в финале. Если такая же недооценка будет и со стороны их футболистов, то это будет нам только на руку.

Главный тренер сборной Украины Андрея Шевченко уже заявил, что его команду ожидает непростой матч, ведь Англия является одним из европейских футбольных грандов. Но при этом он добавил, что статус соперника лишь мотивирует украинских футболистов. Также Шевченко добавил, что команда сделает все возможное, чтобы еще раз порадовать своих фанатов.

Из-за ограничений, которые ввели в Италии, много болельщиков из Украины и Англии на трибунах не будет. Но при этом наши фанаты смогут посмотреть трансляцию матча на больших экранах ТРЦ Gulliver. Также перед игрой Украина - Англия (начало в 22:00) состоится трансляция другой четвертьфинальной встречи Чехия - Дания (начало в 19:00).