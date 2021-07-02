Игрок 1xBet выиграл почти 123 тысячи долларов

Он угадал счет в матчах Франция - Швейцария и Хорватия - Испания

  • 02.07.2021 19:23
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Игрок 1xBet выиграл почти 123 тысячи долларов

Очередной день на Евро-2020 подарил болельщикам настоящие триллеры. Хорватия с Испанией забили на двоих 8 голов (дальше прошли испанцы, которые одержали итоговую победу 5:3), а Швейцария выбила самих французов, победив в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное время.

Пожалуй, счастливее швейцарцев и испанцев в тот вечер был только игрок 1хBet по имени Александр, который поставил 13 долларов рублей, а выиграл 123 тысячи долларов!

Экспресс победителя был небольшим - всего две ставки, но зато какие! Александр предположил, что в матчах Хорватия - Испания и Франция - Швейцария основное время матча завершится со счетом 3:3! Суммарный коэффициент такого экспресса составил 9191!

В результате, основное время матча Хорватия - Испания действительно завершилось со счетом 3:3, после чего испанцы одержали победу уже в дополнительном времени. В матче же Франции и Швейцарии со счетом 3:3 завершилось как основное, так и дополнительное время.

Игрок уже получил выигранную сумму, и можно не сомневаться, что Евро он запомнит на всю жизнь благодаря ставкам на 1хBet.

Повторить или превзойти достижение Александра можете и вы. Переходите на 1хBet и делайте ставки! Для любителей больших экспрессов есть постоянная акция “Эффект М”, с которой, помимо суммы выигранной ставки, можно получить до $30 000 из призового фонда!

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Источник — Sport.ua

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