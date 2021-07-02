Уругвай – Колумбия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на четвертьфинал Копа Америка

  • 02.07.2021 18:32
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Уругвай – Колумбия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/4 финала Копа Америка Уругвай – Колумбия.

«Уругвай вышел в плей-офф, заняв с 7 очками второе место в группе А. Колумбия с 4 баллами стала третьей в группе В.

Кстати Уругвай является самым титулованным на Копа Америка – уругвайцы 15 раз побеждали на этом турнире. Основная часть побед Уругвая была в ХХ веке. Колумбия один раз побеждала на Копа Америка и было это в 2001-м году.

48 раз встречались между собой уругвайцы и колумбийцы. В этих встречах 20 раз победил Уругвай, 14 раз выиграла Колумбия и еще 14 встреч завершились вничью.

Это будет очень интересный матч Копа Америка, который состоится в Гоянии. Тяжело предсказать победителя, так как встретятся две приблизительно ровные команды. Но все-таки я поставлю на Колумбию. Считаю, что колумбийцы все-таки смогут обыграть Уругвай и пройти дальше. Считаю, что у Колумбии все-таки сильнее команда, которая является одним из фаворитов Копа Америка», - сказал Бартулович.

Матч Уругвай – Колумбия состоится 4-го июля. Начало встречи в 01:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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